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Azerbaycan'dan acı haber: Şehit sayısı 79’a, yaralı sayısı 282’ye yükseldi

17.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamada, Ermenistan’ın saldırıları sonucu şehitlerin 79’a, yaralıların ise 282’ye yükseldiğini duyurdu.

Azerbaycan'dan acı haber: Şehit sayısı 79’a, yaralı sayısı 282’ye yükseldi

Bakanlık açıklamasında şehit sayısının 79’a yükseldiğini ifade ederek “12-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin 282 askeri personeli, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin büyük çaplı sabotajlarını önlerken çeşitli derecelerde fiziksel yaralanmalara maruz kaldı” denildi. 282 askerden 43’ü hafif yaralandığı için görevinin başına dönerken 21 askerin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

118 MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen bölgelerinde yer yer geniş çaplı sabotaj düzenlediğini ifade ederek Azerbaycan mevzileriyle güvenli yollar arasına mayın döşediğini vurguladı. Azerbaycan ordusunun bölgede yürütülen mayın temizleme çalışmaları sonucunda Ermenistan'da üretilen 100 adet anti-personel PMN-E mayın, 8 adet anti-personel PMN-2 mayın ve 10 adet anti-tank mayını bulundu ve etkisiz hale getirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Azerbaycan
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