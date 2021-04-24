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Azerbaycan'dan Biden'a tepki: Çifte standart örneği

24.04.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri çarptırdığını söyledi. Bayramov, Ermenistan’ın 30 yıl önce Hocalı’da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırımın hala haksız değerlendirilmesinin önyargı ve çifte standart örneği olduğunu yineledi.

Azerbaycan'dan Biden'a tepki: Çifte standart örneği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada “soykırım” ifadesini kullanmasının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"BIDEN TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPTIRIYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bayramov’un, bazı ülke liderlerinin 1915 olaylarını siyasi amaçlar doğrultusunda kullanmasının kabul edilemez olduğunu ve Biden’ın tarihi gerçekleri çaptırdığını söylediği belirtildi.

"ÇİFTE STANDART ÖRNEĞİ"

Bir asır önceki olayları yanlış anlatıldığını vurgulayan Bayramov, Ermenistan’ın 30 yıl önce Hocalı’da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırımın hala haksız değerlendirilmesinin önyargı ve çifte standart örneği olduğunu yineledi.

Çavuşoğlu ve Bayramov, tarihin tahrif edilmesinin ve bunun siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu Joe Biden

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