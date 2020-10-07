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Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

Ermenistan ile çatışmaların sürdüğü Azerbaycan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Karabağ bölgesinde Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki merkezleriyle irtibata geçtiklerini tespit ettik." dedi. İbrahim, "Ermenistan sivilleri hedef alarak bizi kendi topraklarına çekmek suretiyle büyük devletleri çağırmak için fırsat kolluyor" ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen, "Kederi Kederim, Sevinci Sevincim Azerbaycan" adlı fotoğraflarla şiir sergisi ile "Karabağ’ın Dünü Bugünü ve Yarını"” konulu panele Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın moderatörlüğünü yaptığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Selma Yel'in de konuşmacı olduğu panelde konuşan Büyükelçi İbrahim, Türkiye'nin her daim Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan'ı hem kardeşlik duygularıyla hem de hakkın yanında durmak için desteklediğini dile getiren İbrahim, "Kardeş Türk millettinin manevi desteği bize yeter. İnşallah işgalden kurtulmuş Karabağ topraklarında hep birlikte türküler söyleyeceğiz." dedi.

Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan işgalinin uluslararası hukuka aykırı, kanun dışı ve tamamen güce dayalı bir işgal olduğunu vurgulayan İbrahim, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki Azerbaycan topraklarını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal etmiştir. Bu saldırı karşısında Azerbaycan'ın kendini savunma hakkı vardır. Ermenistan tarafı orada silahlı kuvvetleri olmadığını iddia ediyor ancak bu iddia tamamen yalandır. Ermenistan askerinin Dağlık Karabağ bölgesinde işgal için bulunduğu belgelidir."

Ermenistan'ın çatışma bölgesinde PKK gibi terörist unsurlardan da destek aldığını kaydeden İbrahim, "Karabağ bölgesinde Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki merkezleriyle irtibata geçtiklerini tespit ettik." diye konuştu.

İbrahim, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin arasında PKK'lı teröristlerin cesetlerinin de bulunduğunu kaydeden, "Terörle mücadele Batılı ülkeler için normalken, bize gelince bu durum uluslararası camia tarafından anormal karşılanıyor. Bizi bu konuda sadece kardeş Türkiye destekliyor." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEMEYE DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler'in (BM) dört farklı kararnamesine göre Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a ait olduğuna işaret eden İbrahim, Ermenistan tarafının bölgede işgal sonrasında da yasa dışı yerleşimler kurulması, yasa dışı ekonomik aktiviteler yürütülmesi, doğal kaynakların yağmalanması ve kültürel mirasın dağıtılması suretiyle uluslararası hukuku çiğnemeye devam ettiğini kaydetti.

Büyükelçi İbrahim, yaşanan çatışmalar sonucunda Ermeni askerlerin silahlarını bırakarak kaçmak durumunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Çatışmalarda kaybettiklerini anlayınca, füzelerle sivil yerleşimlerini hedef alarak terör yoluyla bizim manevi gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bize saldıranlar sadece Karabağ'dan değil, aynı zamanda Ermenistan sınırı içinden de füze attılar. Ermenistan kendi gücü yetmediği için bu olaya büyük devletleri dahil etme arayışında."

Büyükelçi İbrahim ayrıca Azerbaycan'ın Erivan yönetiminin füze saldırılarını engellemek amacıyla Ermenistan topraklarına girmesini beklediğini ve bu sayede büyük devletleri yanlarına çağırmak için fırsat kolladığına dikkati çekti.

Panelin diğer konuşmacısı Yel ise Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türkleri arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinerek, iki ülke arasındaki birlikteliğin önemine dikkati çekti.

Karabağ’da bir Ermenistan devleti kurulmasının 18. yüzyıldan kalma bir Rus dış politikası olduğunu hatırlatan Yel, "200 sene sonra dahi birileri bu politikayı devam ettirmek için uğraşıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Panel bitiminde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Büyükelçi İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliğinine değinerek, "Biz tek millet, iki devletiz. Her alanda birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayisi de dahil olmak üzere, sanayinin her alanında iş birliğimiz devam edecektir ve gelişecektir." açıklamasında bulundu.

AA

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