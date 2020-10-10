Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes ihlali tepkisi! 'Kışkırtmalar devam ederse karşılık veririz'

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerde ateşkes kararı alındı.Ateşkes kararının ardından Ermenistan ordusu, düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanlığı’nda çatışma ile ilgili brifing toplantısında ateşkes kararına uymayan Ermenistan'a sert tepki gösterdi.

Hacıyev’in Ermenistan'a yönelik sert tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "Dün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan halkına hitaben ne zaman ne yapılacağı konusunda görüşlerini dile getirdi. Bugün ülkemiz üzerinde çeşitli baskılar var. Başkomutan, halkımızın milli çıkarları temelinde bu baskılara cesurca direnir ve sonuna kadar da devam edecektir. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyetinin milli menfaatleri Cumhurbaşkanımızın politikasında en baskın menfaatlerdir. Bu tür baskıların çoğunu gördük. Bu baskıların devam etmesi mümkündür. Maalesef uluslararası çevrelerde de belli bir önyargı görüyoruz. Bizim talebimiz toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağlamaktır. Ermenistan ateşkesi ihlal etmek için kışkırtmaya devam ederse, Azerbaycan meşru müdafaa ilkesini kullanarak karşılık vermelidir."

DHA

