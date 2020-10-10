Azerbaycan'dan Ermenistan'a kritik uyarı! 'Yeniden başlayabilir'

"Savaş alanında elde ettiğimiz başarılar bize diplomatik alanda da başarı sağladı. Bunlar anlaşmanın 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde yer alan ifadelerdir. Ermenistan çözüm için temel ilkelerin yeniden teyit edilmesine zorlandı. Ateşkes sağlandıktan sonra derhal yapıcı müzakerelere başlanılması yükümlülüğünü üstlendi. Ermenistan son 1 yıldır bundan imtina ediyordu. 'Dağlık Karabağ Ermenistan'dır.' demekle müzakere sürecinden çıkmışlardı. Müzakerelere Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin de katılmasını şart koşuyorlardı. Dünkü anlaşmada müzakere sürecinin formatının değişmez olarak kaldığı teyit edildi. Müzakerenin tarafları Ermenistan ve Azerbaycan'dır. Ermenistan kendi güvenceleri için uluslararası gözlemcilerin, uluslararası kuruluşların bölgeye gelmesini istiyordu. Biz ise buna karşı çıktık. Bu konu ancak Ermenistan ordusunun çıkarılmasından sonra konuşulabilir."

Ermenistan güçlerinin geri püskürtüldüğünü dile getiren Bayramov, şöyle devam etti:

Ateşkesin asıl amacının savaş alanındaki cesetlerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi olduğunu belirten Bayramov, bu işin koordinasyonunun Uluslararası Kızılhaç Örgütünce yürütüleceğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Moskova'da Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında mutabakat sağlanan geçici insani ateşkes i değerlendirdi.

Bayramov, anlaşmada geçici ateşkesin süresinin belirtilmediğini ve bunun Uluslararası Kızılhaç Örgütünün koordinasyonunda yapılacak çalışmalara bağlı olduğunu ifade etti.

"PKK VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ ERMENİSTAN'IN YANINDA SAVAŞIYOR"

Ermenistan ordusunda terörist grupların yer alması konusundaki bilgilerin bakanlıkça ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine ve başsavcılığına iletildiğini bildiren Bayramov, "Biz açık kaynaklara ve net kanıtlara dayanıyoruz. Elimizde PKK ve diğer terör örgütlerinden Ermenistan'ın yanında savaşanların olduğuna dair kanıtlar var." dedi.

Bayramov, "Ermenistan, yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine getirmeli, müzakere sürecine tam ciddi şekilde dönmeli, gerçek adımlar atmalıdır. Müzakerelere göstermelik olarak katılıp ciddi adımlar atmazlarsa askeri operasyonların yeniden başlama riski her zaman var." uyarısında bulundu.

"ERMENİSTAN GEÇİCİ ATEŞKESE UYMADI"

Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saldırdığını belirterek, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı. Bu, onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." diye konuştu.