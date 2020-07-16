Azerbaycan’dan flaş iddia: Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Azerbaycan’da yayın yapan iTV’de yer alan iddiaya göre, Türk F-16’ları bugün Azerbaycan’a destek vermek amacıyla havalandı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında uçuş gerçekleştiren F-16 savaş uçaklarının Bakü yönetimine destek amacı taşıdığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

