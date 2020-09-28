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Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 20:05 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanma olasılığı karşısında silahlı kuvvetlerin vereceği uygun yanıtı olduğunu belirtti.

Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...

Sputnik’e açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanma olasılığı karşısında silahlı kuvvetlerin vereceği uygun yanıtı olduğunu söyledi.

İlgili soruyu yanıtlayan Bayramov, “Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Askeri açıdan verilecek karşılığın ne olacağı konusunda yorum yapmakta zorlanıyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin buna verecekleri uygun yanıtı olduğundan eminim” diye konuştu.

ERMENİSTAN'DAN İSKENDER FÜZE SİSTEMLERİ AÇIKLAMASI

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ermeni tarafının özellikle İskender füze sistemleri ve saldırı uçakları dahil olmak üzere cephaneliğinde bulunan silahları, ancak kullanımları çatışma mantığına uygun olması halinde kullanacağını açıklamıştı.

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