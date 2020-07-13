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Azerbaycan'dan karşı hamle geldi! Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 22:04 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri mevzileri ve araçları yok etti.

Azerbaycan'dan karşı hamle geldi! Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

ERMENİSTAN'A BİR ÇOK ASKERİ HEDEF VURULDU

Bakanlık, açılan ateş sonucunda Ermenistan’a ait istihbarat birimine ait radar istasyonu, askeri araçların, tankların, zırhlı personel taşıyıcıların ve tabur karargahının vurularak yok edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, ayrıca 20’den fazla askeri personelin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin görüntüleri servis eden bakanlık yetkilileri, Ermenistan’ın kayıplarını gizleyerek, halkı aldatmaya devam ettiğini vurguladı. (İHA)

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