HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan cevabı: Terörist ve paralı asker getirdiler

Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan cevabı: Terörist ve paralı asker getirdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 22:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın açıklamasına cevap verdi. Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan’ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirdi" denildi.

Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan cevabı: Terörist ve paralı asker getirdiler

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASINA CEVAP VERDİLER

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi’nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.

Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın ve Azerbaycan’ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Ermenistan’ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları ’gönüllü gruplar’ adı altında Azerbaycan’a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan’ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Trump: Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyorduTrump: Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyordu
Fotoğraflar ortaya çıktı! 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiFotoğraflar ortaya çıktı! 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Diğer Haberler
Trump: Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyordu
Trump: Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyordu
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı
İngiltere'de karantinada kalan 5 papağan, birbirlerine küfür öğretti
Papağanlar birbirlerine küfür öğretti
Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Erbil Havalimanı yakınlarında füzeli saldırı
Rusya'da uçakta skandal olay! Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar
Kadın halterciyi erkek sandılar ve...
DSÖ'nün küresel Kovid-19 aşısı programına 1 milyar dolar yardım taahhüdü
DSÖ'nün aşı programında flaş gelişme! 1 milyar dolarlık taahhüt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.