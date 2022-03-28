HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan'dan Ukrayna hamlesi! Zelenskiy, "Sözü aldım" diyerek açıkladı

Azerbaycan'dan Ukrayna hamlesi! Zelenskiy, "Sözü aldım" diyerek açıkladı

28.03.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşme yaptı. Aliyev görüşmede Zelenskiy'e, yakıt desteği sözü verdi.

Azerbaycan'dan Ukrayna hamlesi! Zelenskiy, "Sözü aldım" diyerek açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den yakıt desteği sözü aldığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna’yı vurmayı sürdürürken, Ukrayna dünyanın farklı ülkelerinden destek almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Görüşmede Aliyev’den yakıt desteği sözü aldığını açıklayan Zelenskiy, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile konuşmamızda sivil halka yönelik saldırılar ve insani koridorların aciliyetinin önemi görüşüldü.

İnsani yardım ve tarla ekim dönemi için yakıt desteği yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Macron rakibi Zemmour'un damarına bastı! 'Katil' sloganı sonrası dikkat çeken öneriMacron rakibi Zemmour'un damarına bastı! 'Katil' sloganı sonrası dikkat çeken öneri
Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüşKorkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş
Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyorMeteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.