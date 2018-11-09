Azerbaycan Devlet Bayrak Gününü dağın zirvesinde kutladılar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya gelen 11 dağcı, 'Azerbaycan Devlet Bayrak Günü' amacıyla Kalus Dağı'na tırmandı.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) ile Türkiye Azerbaycan Derneğince (TÜRKAZDER ) 9 Kasım Azerbaycan Devlet Bayrak Günü çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, Ağrı ve Iğdır'dan gelen dağcılar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kalus Dağı eteklerinde toplandı.

Burada son hazırlıklarını tamamlayan grup, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 53 metre rakımlı zirveye ulaştı.

Zirvede, Türkiye-Azerbaycan bayraklarını açan dağcılar, 9 Kasım Azerbaycan Devlet Bayrak Gününü kutladı.

Program hakkında bilgi veren TÜRKAZDER Iğdır Şubesi Başkanı ve Azerbaycan Diaspora Gençleri Türkiye Koordinatörü İlteriş Kağan Taşkınsu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'ın 2009 yılında imzaladığı kararnameye göre, her yıl 9 Kasım'ın Azerbaycan'da "Devlet Bayrak Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Gerek dernek olarak, gerek Iğdır ve Ağrı'daki dağcılar olarak, dost kardeş ülke Azerbaycan'ın günü vesilesiyle Kalus Dağı'nın zirvesine çıktıklarını belirten Taşkınsu, "Bu tarih, bu yıl kuruluşunun 100. yılı olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 9 Kasım 1918 tarihinde aldığı karar ile üç renkli Azerbaycan bayrağını, devletin resmi bayrağı olarak ilan ettiği tarihtir. Biz de Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü münasebetiyle 2 bin 53 metre yüksekliğindeki Kalus Dağı'nda Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını dalgalandırarak, 'iki kardeş ülkenin bayrağının her zaman zirvelerde olacağı' mesajını vermek istedik." dedi.

