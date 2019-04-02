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Azerbaycan Diaspora Başkanı Gürcistan’da öğrencilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov ve Türkiye Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan’daki Azeri ve Ahıskalı Türk öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Gürcistan’a gelerek resmi temaslarda bulundu.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov ve Türkiye Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan’daki Azeri ve Ahıskalı Türk öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Gürcistan’a gelerek resmi temaslarda bulundu. Muradov, Türk ve Ahıskalı temsilcilerle birlikte Gürcistan’da eğitim gören Azerbaycan vatandaşları ve Ahiska Türk öğrencileri ile başkent Tiflis’te bir restoranda bir araya geldi. Etkinliğe Muradov ile birlikte Gürcistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkiye Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan Büyükelçisi Dursun Hasanov, SOCAR’ın Tiflis Temsilcisi Mahir Memmedov ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Rehberi Ziyatdin Kassanov katıldı.

"Amacımız öğrencilerimizi desteklemek"
Üst düzey temsilcilerle bir araya gelme fırsatı bulan öğrenciler, sağlık sigortası, diploma denkliği ve sanat gibi birçok soru yöneltti. Muradov, Azerbaycan Diaspora ile Çalışma Komitesi’nin yetkileri çerçevesinde sorunları çözmede yardımcı olacaklarının sözünü verdi. Muradov, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev her zaman dış ülkelerde yaşayan Azerbaycan vatandaşlarıyla ilgileniyor ve bu toplantı toplantısı bu politikanın bir parçasıdır. Amacımız Gürcistan’da eğitim alan Ahıska Türklerinin de sorunlarıyla yakından tanış olmak ve onlara yardım etmek aynı zamanda desteklemektir” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Türkiye Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan öğrencilerin sorularını dinleyerek tek tek yanıtladı. Büyükelçi Yazgan, “Tüm sıkıntılarınız bize söyleyebilirsiniz. Bu tarz toplantıların sık olarak düzenlenmesi çok önemli. öğrencilerin sorunlarını yakından öğrenmiş oluyoruz. Biz, Türkiye ve Azerbaycan olarak, her zaman çeşitli konularda ve eğitiminizde sizlere destek olmaya hazırız” diye konuştu.
Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov’un Gürcistan’daki resmi ziyaretinin 4 Nisan’da sona ereceği öğrenildi.

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