Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Muradov'dan Türk dünyasına birlik çağrısı:

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Türk dünyası diasporasının büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hem Azerbaycan hem Türkiye hem de Kazakistan ve Kırgızistan diasporaları mutlak surette birlikte hareket etmelidir. Bu bizim uzun vadeli hedefimizdir." dedi.

Muradov, devlet bakanlığı düzeyinde bir kurum olan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin faaliyetlerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlıların birlik içerisinde hareket etmesi için çalıştıklarını ifade eden Muradov, bu kapsamda hazırladıkları yol haritasını uyguladıklarını söyledi.

Türk dili konuşan ülkelerin diaspora kuruluşları arasında belirli bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Muradov, koordinasyonun sağlanması için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ortak hedefler belirlediklerini dile getirdi.

Türk dünyasına karşı belirli tehditler olduğuna işaret eden Muradov, buna en iyi yanıtın faaliyetle verileceğini, dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerin toplumsal hayatında aktif olması gerektiğinin altını çizdi.