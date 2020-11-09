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  4. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 20:52 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi” dedi.

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