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Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, gece boyu süren çatışmalarda Ermenistan'a ait bir S-300 sisteminin imha edildiği duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise, Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağının düştüğünü açıkladı

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ermenistan'a ait iki Su-25 tipi savaş uçağının bir dağa çarparak imha olduğunu açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ERMENİSTAN ORDUSUNDAN TERTER KENTİNE TOP ATIŞI

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.

AZERBAYCAN TOPRAKLARININ İŞGAL EDİLMESİ

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde milliyetçi Ermeniler, Dağlık Karabağ'da hak iddia etti. Ermenistan'ın silahlandırdığı gruplar, 1991'de Hankendi'yi, ertesi yıl da Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermenistan güçleri, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altına girdiği süreçte 1 milyona yakın sivil, yerinden edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

1992'de Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla Minsk Grubu kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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