HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor. Ateşkes çigneniyor" dedi.

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Rusya'nın arabuluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 11 saat süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün saat 12.00'de devreye girdi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştirirken, Azerbaycan'dan ateşkese ilişkin son açıklama geldi.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi. Ermenistan tarafından sivil yerleşimlerine yapılan saldırıda, bir çok ev ve kamusal alanda yangınların meydana geldiği ve onlar itfaiye ekibinin Terter ve Ağdam bölgesine sevk edildiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
1200 yıllık pagan tapınağı kalıntıları bulundu1200 yıllık pagan tapınağı kalıntıları bulundu
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
En Çok Okunan Haberler
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Son dakika! Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Norveç'te 1200 yıllık pagan tapınağı kalıntıları bulundu
1200 yıllık pagan tapınağı kalıntıları bulundu
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti! Trump'tan yorum gecikmedi
50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti! Trump'tan flaş yorum
Irak'ta orduya "kırmızı alarm" verildiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
Ülkeyi ayağa kaldıran iddia! Orduya 'kırmızı alarm' verildi
Aliyev'den net mesaj! 'Ermenistan Başbakanı’nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız'
Aliyev'den net mesaj! 'Ayakları yere basarsa...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.