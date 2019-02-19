Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB Başkanı Eren'i ziyaret etti

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Bayramov ve beraberindeki heyet, Eren ile Ankara'da YTB'de bir araya geldi. Görüşmede, eğitim alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi ve Türkiye Bursları kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğine değinildi.

Görüşmede, heyete, YTB'nin çalışmalarını anlatan Eren, Başkanlığın yurt dışındaki Türk vatandaşları, kardeş topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler olmak üzere başlıca üç çalışma alanı olduğunu dile getirdi.

Eren, YTB'nin koordinasyonunda hayata geçirilen "Türkiye Bursları" programı kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinden uluslararası öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim alma şansı elde ettiğini kaydetti.

Başkan Eren, halihazırda 160 ülkeden 17 bin 500 gencin Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenimine devam ettiğini belirtti.