HABER

Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB Başkanı Eren'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği imkanları ele alındı

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Bayramov ve beraberindeki heyet, Eren ile Ankara'da YTB'de bir araya geldi. Görüşmede, eğitim alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi ve Türkiye Bursları kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğine değinildi.

Görüşmede, heyete, YTB'nin çalışmalarını anlatan Eren, Başkanlığın yurt dışındaki Türk vatandaşları, kardeş topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler olmak üzere başlıca üç çalışma alanı olduğunu dile getirdi.

Eren, YTB'nin koordinasyonunda hayata geçirilen "Türkiye Bursları" programı kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinden uluslararası öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim alma şansı elde ettiğini kaydetti.

Başkan Eren, halihazırda 160 ülkeden 17 bin 500 gencin Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenimine devam ettiğini belirtti.

- "Azerbaycan'a her zaman katkı vermeye hazırız"

Azerbaycan'dan Türkiye Bursları programına yoğun başvuru aldıklarını vurgulayan Eren, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik burslandırmalarda her yıl sayıyı biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Bursiyerlerimiz ve mezunlarımız Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin samimiyetini daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren, bu kapsamda Azerbaycan'a her zaman katkı vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov da YTB'nin misafiri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan'da Türkiye Bursları programının tercihlerde ilk sırada olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan'ın nitelikli akademik kadro oluşturmaya çalıştığını aktaran Bayramov, bu çerçevede Türkiye ile iş birliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

Görüşmenin ardından YTB Başkanı Eren, Bayramov'a başkanlık bünyesinde oluşturulan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesini gezdirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Eren, YTB'nin bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına özel bir burs programı ilan ettiğini sözlerine ekledi.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Eren Ankara Azerbaycan eğitim Türkiye Bursları YTB ziyaret

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Karaman'da bir kişi ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti

Önce hastanede dehşet saçtı sonra silahı çenesine dayadı ve...

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.