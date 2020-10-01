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Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hava savunma sistemi ve roketatarları imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda Ermenistan ordusuna ait hava savunma sistemi ve roketatarları imha etti.Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda Ermenistan ordusuna ait hava savunma sistemi ve roketatarları imha etti.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait hava savunma sistemini ve roketatarları imha ettiği bildirildi.
Bakanlık söz konusu anlara yönelik görüntüleri paylaştı.

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