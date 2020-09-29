Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait mevzileri imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ordusuna ait mevzilerin imha edildiği bildirilirken, Ermenistan’ın ağır kayıplara uğradığı, ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çektiği ifade edildi.

Azerbaycan Askeri Kuvvetlerinin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topçu saldırıları sonucunda Ermenistan ordusunun 5. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu’nun Terter bölgesindeki Hasankaya yerleşim yeri yakınında ve Talış yönünde bulunan 6. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu’nun mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Ermeni ordusunun ağır kayıplara uğradığı, ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çektiği vurgulandı.

