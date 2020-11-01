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Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2020 21:54 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı. (AA / İHA)


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