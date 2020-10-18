Azerbaycan-Ermenistan Ateşkesi Dakikalar İçinde Bozuldu

Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerini Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İki taraf gece yarısı yürürlüğe girecek şekilde ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Azerbaycan’ın ateşkesi yürürlüğe girmesinden 4 dakika sonra topçu ateşiyle bozduğunu iddia etti.

Azerbaycan ise Ermenistan’ın yürürlüğe girdikten iki dakika sonra ateşkesi bozduğunu iddia etti.

İki taraf ateşkese varıldığını belirtmiş, bununla birlikte ayrıntı verilmemişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Azerbaycan’ın gece yarısı sonrasında yerel saatle 00:04’le 02:45 arasında top atışı düzenlediğini belirtti, Pazar sabahı da Dağlık Karabağ’ın güneyine saldırdığını iddia etti.

Açıklamada iki tarafda da kayıplar ve yaralılar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan’ın ikinci kez ateşkesi bozduğu ve gerekli bütün tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Azerbaycan da Ermenistan’i ateşkesi ihlal etmek ve saldırı düzenlemekle suçladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki dakika sonra Ermenistan güçlerinin Cebrail kentine saldırdığı kaydedildi.