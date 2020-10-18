Azerbaycan-Ermenistan Ateşkesi Dakikalar İçinde Bozuldu

Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerini Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
İki taraf gece yarısı yürürlüğe girecek şekilde ateşkes anlaşmasına varmıştı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Azerbaycan’ın ateşkesi yürürlüğe girmesinden 4 dakika sonra topçu ateşiyle bozduğunu iddia etti.
Azerbaycan ise Ermenistan’ın yürürlüğe girdikten iki dakika sonra ateşkesi bozduğunu iddia etti.
İki taraf ateşkese varıldığını belirtmiş, bununla birlikte ayrıntı verilmemişti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Azerbaycan’ın gece yarısı sonrasında yerel saatle 00:04’le 02:45 arasında top atışı düzenlediğini belirtti, Pazar sabahı da Dağlık Karabağ’ın güneyine saldırdığını iddia etti.
Açıklamada iki tarafda da kayıplar ve yaralılar olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Azerbaycan’ın ikinci kez ateşkesi bozduğu ve gerekli bütün tedbirlerin alınacağı vurgulandı.
Azerbaycan da Ermenistan’i ateşkesi ihlal etmek ve saldırı düzenlemekle suçladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki dakika sonra Ermenistan güçlerinin Cebrail kentine saldırdığı kaydedildi.
Açıklamada Azerbaycan’ın insani ateşkese bağlı olduğu ancak vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alacağı vurgulandı.
İki ülke geçen Cumartesi ateşkes anlaşmasına imza atmış ancak çatışmalar yine de devam etmişti.
Çatışmalar nedeniyle iki tarafdan da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Bölgede çatışmalar geçen ay başlamıştı. Dağlık Karabağ uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın olarak tanınıyor ancak bölge Ermeni güçlerin kontrolünde.
Bölgedeki çatışmalar 1990’lardan bu yana olanların en şiddetlisi. 1994 yılında bölgede ateşkes anlaşmasına varılmıştı.