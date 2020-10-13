Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına reklam dünyası böyle karşılık verdi

Hazırlanan bir basın kampanyası, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğine farklı bir açıdan bakmayı öneriyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilgi ve endişeyle takip ettiği Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik, kreatif endüstride de karşılık bulmuş görünüyor.

Azerbaycan merkezli reklam ajansı Endorphin imzalı basın ilanları, iki ülke arasında yaşanan toprak ilhakı tartışmalarına taraf olan diğer ülkeleri, meseleye farklı bir açıdan bakmaya davet ediyor.

Rusya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri’ne “Kulağa ne kadar mantıklı geliyor” sorusunu yönelten çalışmalar Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin arka planına ışık tutmayı amaçlıyor.





