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Azerbaycan Ermenistan Çatışması Güvenlik Konseyi’nde Tartışılacak

29.09.2020 01:56 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaları yarınki (Salı) toplantı gündemine aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki ülke lideriyle yaptığı video konferans görüşmelerinde çatışmaları derhal sonlandırma çağrısı yaptı

Azerbaycan Ermenistan Çatışması Güvenlik Konseyi’nde Tartışılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaları yarın (Salı) yapılacak toplantısının gündemine aldı. BM Güvenlik Konseyi’nin Avrupalı üyeleri; İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Estonya’nın başvurusu üzerine gündeme alınan Azerbaycan ve Ermenistan arasında Pazar gününden beri davam eden çatışmalar, Konsey’in yarın düzenleyeceği Suriye toplantısının ardından yapılacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki ülke lideriyle bugün ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptı.

Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a, itidal çağrısında bulundu. Guterres, gelişmelerden duyduğu kaygıyı ifade etti, iki ülke liderine tansiyonu arttırmama ve çatışmaları derhal sonlandırma çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Guterres ile yaptığı görüşme sonrasında Azerbaycan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aliyev’in genel sekretere iki ülke arasındaki sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

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