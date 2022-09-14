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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında 105 Ermeni asker öldürüldü

14.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada çatışmalarda ordudan 50 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında 105 Ermeni asker öldürüldü

Azerbaycan sınırında Ermenistan provokasyonları sonucunda çatışmalar yeniden şiddetlendi. İki gün önceki sıcak temas sabah saatlerine kadar sürdü. Dün Azerbaycan ordusundan 50 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bugün yaptığı açıklamada 105 Ermeni askerin öldüğünü duyurdu.

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"AZERBAYCAN SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ DERSEK..."

Azerbaycan-Ermenistan sınırında 2. Karabağ Savaşından bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırdaki çatışmalara dair Ulusal Meclis’te açıklamalarda bulundu. Başbakan Paşinyan, çatışmalarda hayatını kaybeden Ermenistan askerlerinin sayısının 105’e yükseldiğini ifade etti. Paşinyan, "Azerbaycan Ermenistan’a karşı saldırı gerçekleştirdi dersek bu, bazı bölgeler üzerinde kontrol kurmayı başardıkları anlamına gelir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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