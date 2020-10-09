Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Fransa’dan ateşkes iddiası

Dağlık Karabağ’da 1991-1994 yılları arasında sağlanan ateşkesten bu yana en şiddetli çatışmalar görülüyor. Azerbaycan ile Azerbaycan’ın toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeniler arasında 29 Eylül’de çıkan çatışmalarda en az 250 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Bakü ve Erivan birbirlerini topraklarına saldırmakla suçluyorlar.
Kremlin’den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu” ifadesi yer aldı.
Moskova’da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmayacağı açıklandı.
Kremlin tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın Moskova’da bir araya gelmesi çağrısında bulunularak esir takası, ölenlerin takası ve ateşkes konularının ele alınması konularının görüşülmesi talep edildi.
Bu talebe sabah saatlerinde Ermenistan ve Azerbaycan’ın olumlu yanıt vermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova hazırlıkların başladığını ve Moskova’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un katılacağı bir zirvenin gerçekleşeceğini açıkladı.
Zirve ile ilgili detaylar şekillenmeye başlarken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada toplantının sadece Dışişleri Bakanları’nın görüşmesi formatında gerçekleşeceğini zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliği yapacağını ve bu zirvede Rusya Devlet Başkanı’nın yer almayacağını söyledi. Putin’in her 2 ülkenin bakanları ile bire bir formatta da görüşme yapmayacağını söyleyen Peskov zirve ile ilgili son detayları da kamuoyu ile paylaşmış oldu.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumun kırılgan olmasına rağmen Dağlık Karabağ çatışmalarında “yakında” ateşkes sağlanacağına inandığını söyledi.
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün geç saatlerde ve bugün erken saatlerde görüştü. Tüm taraflar, “görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar başlamasını” hedeflediklerini belirtti.