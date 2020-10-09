HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Fransa’dan ateşkes iddiası

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Fransa’dan ateşkes iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın bugün Moskova'ya gideceği açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da tarafların ateşkes ilan edeceğini iddia etti.

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Fransa’dan ateşkes iddiası

Dağlık Karabağ’da 1991-1994 yılları arasında sağlanan ateşkesten bu yana en şiddetli çatışmalar görülüyor. Azerbaycan ile Azerbaycan’ın toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeniler arasında 29 Eylül’de çıkan çatışmalarda en az 250 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Bakü ve Erivan birbirlerini topraklarına saldırmakla suçluyorlar.

Kremlin’den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu” ifadesi yer aldı.

PUTİN TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Moskova’da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmayacağı açıklandı.

Kremlin tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın Moskova’da bir araya gelmesi çağrısında bulunularak esir takası, ölenlerin takası ve ateşkes konularının ele alınması konularının görüşülmesi talep edildi.

Bu talebe sabah saatlerinde Ermenistan ve Azerbaycan’ın olumlu yanıt vermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova hazırlıkların başladığını ve Moskova’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un katılacağı bir zirvenin gerçekleşeceğini açıkladı.

Zirve ile ilgili detaylar şekillenmeye başlarken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada toplantının sadece Dışişleri Bakanları’nın görüşmesi formatında gerçekleşeceğini zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliği yapacağını ve bu zirvede Rusya Devlet Başkanı’nın yer almayacağını söyledi. Putin’in her 2 ülkenin bakanları ile bire bir formatta da görüşme yapmayacağını söyleyen Peskov zirve ile ilgili son detayları da kamuoyu ile paylaşmış oldu.

MACRON’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumun kırılgan olmasına rağmen Dağlık Karabağ çatışmalarında “yakında” ateşkes sağlanacağına inandığını söyledi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün geç saatlerde ve bugün erken saatlerde görüştü. Tüm taraflar, “görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar başlamasını” hedeflediklerini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ülkede olağanüstü hal ilan edildi!Ülkede olağanüstü hal ilan edildi!
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Posta değil bebek kutusu! Terk edilen bebekler...
Posta değil, bebek kutusu!
Kuzey Kore tarihi geçit törenine hazırlanıyor
Tarihi törene geri sayım başladı!
Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi!
Ülkede olağanüstü hal ilan edildi!
İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı
Kürtajla alınan bebekler annelerin ismiyle gömülmüş!
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!
33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.