Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Fransa’dan ateşkes iddiası

Dağlık Karabağ’da 1991-1994 yılları arasında sağlanan ateşkesten bu yana en şiddetli çatışmalar görülüyor. Azerbaycan ile Azerbaycan’ın toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeniler arasında 29 Eylül’de çıkan çatışmalarda en az 250 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Bakü ve Erivan birbirlerini topraklarına saldırmakla suçluyorlar.

Kremlin’den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu” ifadesi yer aldı.

PUTİN TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Moskova’da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmayacağı açıklandı.

Kremlin tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın Moskova’da bir araya gelmesi çağrısında bulunularak esir takası, ölenlerin takası ve ateşkes konularının ele alınması konularının görüşülmesi talep edildi.