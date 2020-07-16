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Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 22:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut gerilimi çözüme kavuşturmak için mümkün olan her şey yapacaklarını belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Rudenko, Rus medyasına açıklamasında, “Sadece sınırdaki mevcut sorunu değil, genel olarak bizim için kardeş ve yakın iki ülke olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için mümkün olan her şey yapacağımızı ve Rus diplomasisinin, halk diplomasisinin en iyi özelliklerini sergileyeceğimizi temin ederim” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, Karabağ’da 2017’de meydana gelen son çatışma dahil defalarca imkanlarından yararlandığını dile getiren Rudenko, “Eminim, tüm imkanlarımız devreye girecek” dedi.

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