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Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonları sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 08:24 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 22 Ekim gün boyunca ve 22 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Hadrut-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi.Ermenistan birlikleri kayıplar verdiAçıklamada, Ermeni askerlerinin Fuzuli, Cebrayıl ve Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.Ayrıca, Ermenistan’ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ’a getirilen askeri personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı.Açıklamada, tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 22 Ekim gün boyunca ve 22 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Hadrut-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi.
Ermenistan birlikleri kayıplar verdi
Açıklamada, Ermeni askerlerinin Fuzuli, Cebrayıl ve Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.
Ayrıca, Ermenistan’ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ’a getirilen askeri personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı.
Açıklamada, tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

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