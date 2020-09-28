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Azerbaycan: "Ermenistan Ordusu 550’den fazla asker kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda Ermenistan’a ait 3 mühimmat deposu, onlarca askeri teçhizat imha edildi, 550’den fazla askerin öldürüldüğü ifade edildi.Azerbaycan, Ermenistan’ın çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda Ermenistan’a ait 3 mühimmat deposu, onlarca askeri teçhizat imha edildi, 550’den fazla askerin öldürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan, Ermenistan’ın çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda Ermenistan’a ait 3 mühimmat deposu, onlarca askeri teçhizat imha edildi, 550’den fazla askerin öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan Ordusu’ndaki can kayıplarının sayısına ilişkin paylaştığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ermeni ordusunun kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
”Böylece 22 Ermeni tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistem, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 top imha edildi, 550’den fazla asker öldü ve yaralandı. 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Ermeni hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan, Talış köyü istikametindeki çatışmalarda öldürüldü ve komuta ettiği askeri birliğin personeli ağır kayıplar verdi. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor.”

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