HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 hedefi daha imha etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 hedefi daha imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 hedefi daha vurdu.Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 1 "Hurricane" roketatar, 1 "OSA" uçaksavar füze sistemi, 3 “BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı ve cephenin farklı yönlerinde 2 “D-20” obüs topu imha edildiği belirtildi.Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 hedefi daha vurdu.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 1 "Hurricane" roketatar, 1 "OSA" uçaksavar füze sistemi, 3 “BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı ve cephenin farklı yönlerinde 2 “D-20” obüs topu imha edildiği belirtildi.
Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklamaHDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Bu köyün taşı toprağı altın
Bu köyün taşı toprağı altın
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Antalya'da büyük panik yaşanmıştı! Pilotun sözleri ortaya çıktı
Antalya'da büyük panik yaşanmıştı! Pilotun sözleri ortaya çıktı
Son dakika! MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır
MSB'den Ermenistan'ın iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'
14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
Son dakika: Eski üsteğmene işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapis
Eski üsteğmene 32 yıl 16 ay hapis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.