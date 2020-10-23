Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bir İHA’yı daha düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Ağcabedi bölgesinde uçuş girişiminde bulunan Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği bildirildi.

Öte yandan Bakanlık, yerel saatle 03.00-09.00 arasında da Azerbaycan hava sahasında uçuş yapmaya çalışan Ermenistan ordusuna ait 2 İHA’nın imha edildiğini, diğer 2 İHA’nın da özel yöntemlerle ele geçirildiğini duyurmuştu.

