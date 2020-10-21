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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

Ermenistan’a ait hedefler Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 20 Ekim gün boyunca ve 21 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Ermenistan’a ait hedefler Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 20 Ekim gün boyunca ve 21 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. motorlu piyade bölüğünün Cebrayıl ve Gubadlı yönünde kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 3 topçu bataryası, havan topu ve içindeki askerlerle birlikte 3 askeri nakil aracının imha edildiği bildirildi.
Ermenistan ordusu Terter’de sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.
Ermenistan ordusu Terter şehrine ve köylerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerde ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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