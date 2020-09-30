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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait top, tank ve füze sistemlerini imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait toplam 30 top, tank ve füze sistemlerini imha etti.Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait toplam 30 top, tank ve füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.30’a kadar Ermenistan ordusuna ait 1 "BM-21 Hurricane" roketatar, 2 "OSA-AKM" uçaksavar füze sistemi, 4 "BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı, 16 tank, 2 askeri kamyon ve cephenin farklı yönlerinde 4 “D-20” obüs topunun imha edildiği duyuruldu.
Bakanlık, saldırılara yönelik görüntüleri paylaştı.

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