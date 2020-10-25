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Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 18:52 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde bıraktığı askeri araçlara ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan birlikleri hızla geri çekilmeye devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde bıraktığı askeri araçlara ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan birlikleri hızla geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde çok sayıda askeri araç ve mühimmat bıraktığı ifade edilirken, 50 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan tarafından geride bırakılan askeri araç ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.

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