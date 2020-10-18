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Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı. Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.

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