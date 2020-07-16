Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Neden çatışma çıktı? Dağlık Karabağ'a sıçrar mı?

Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde Pazar akşamından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan bölgesi arasında, ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar sürüyor.

Dün sakin geçen günün ardından, bugün iki taraf da birbirini sivil yerleşim yerlerini vurmakla suçladı.

Şu ana kadar iki taraftan 16 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Peki neden böyle bir dönemde, daha önce çatışma yaşanmayan bir bölgede iki ülke yeniden karşı karşıya geldi?

Uzmanlar çatışmanın büyümesini bekliyor mu? Bölge güçleri ne tepki verdi?

BBC Azerice ve Rusça servislerinin editörleri Tuvoz bölgesindeki çatışmayı değerlendirdi.

Neden şimdi?

BBC Azerice Servisi editörü Konul Khalilova, çatışmanın "savaş bölgesi" olan Dağlık Karabağ'da değil de Tovuz sınır bölgesinde yaşanıyor olmasının beklenmedik bir şey olduğunu, iki ülke arasındaki çatışmalarınsa "beklendik" bir durum olmadığını belirtiyor.

Zamanlama olarak ise bölgedeki uzmanların, hem Ermenistan, hem de Azerbaycan liderlerinin koronavirüs salgını sürecini iyi yönetemediklerini, işsizliğin arttığını ve bu nedenle liderlerin halkın ilgisini başka yöne çekmek için böyle bir çatışmaya girmiş olabilecekleri yorumunu yaptıklarına dikkat çekiyor.