Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni çatışmalar

İki ülkenin savunma bakanlıkları karşılıklı suçlamalarda bulundu.Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki gerginlik devam ediyor. Sınırda Perşembe sabahı yeni çatışmalar meydana geldiği ve karşılıklı ateş açıldığı bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin kuzey sınırındaki Ermeni köylerinin havan mermileri ve obüs toplarıyla vurulduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni birliklerinin Azeri köylerine büyük kalibreli silahlarla saldırmasının ardından sınır yakınlarında çatışma çıktığını açıkladı.

İki ülke arasında Pazar gününden bu yana tansiyon yükselmiş durumda. Çıkan çatışmalarda şimdiye kadar aralarında bir komutanın da bulunduğu 11 Azeri asker ve bir sivil, Ermenistan tarafında da 4 kişi hayatını kaybetti. İki ülke arasında 2016 yılından bu yana ilk kez şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Azerbaycan'dan gözdağı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, gerginlikle ilgili hafta başında yaptığı açıklamada, yaşananlardan Ermenistan'ı sorumlu tuttu. Dağlık Karabağ'ın durumu ile ilgili yürütülen görüşmelerin tıkandığına işaret eden Aliyev, Ermenistan'a karşı askeri seçeneği gözardı etmediklerini dile getirdi.