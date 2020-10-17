Azerbaycan: “Ermenistan Sivilleri Vurdu”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Fransız Liberation gazetesine iddia edilen saldırıları “Ermeni halkına yönelik soykırım girişimi” olarak niteledi ve “imha tehdidi altındaki her millet gibi kendimizi savunmalıyız” dedi.

Ermenistan savunma bakanlığı Azerbaycan’daki şehirlere füze saldırısı yapıldığı iddiasını yalanlayarak, Bakü yönetimini Dağlık Karabağ’ın en büyük kendi Stepanakert dahil başka bölgelerini bombalamakla suçladı.

Azerbaycan resmi kaynakları Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde ülkenin ikinci büyük kenti Gence’ye yapılan füze saldırısında sivillerin yaşadığı en az 20 binanın yıkıldığını açıkladı.

Azerbaycan savunma bakanlığı Gence ve Mingeçevir kentlerinin Ermenistan’ın iki farklı noktasından fırlatılan füzelerle vurulduğunu iddia etti.

Türkiye, Azerbaycan’a desteğini Cumartesi günü yaşanan gelişmelerin ardından yineledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter mesajında Ermenistan’ın savaş suçu işlemek ve sivilleri katletmekle suçlayan Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek."

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarda bügüne dek aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.1994 yılındaki ateşkesten bu yana en sert çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ, uluslararası arenada bağımsız olarak tanınmıyor. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma odağı olmaya devam ediyor.

