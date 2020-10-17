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Azerbaycan: “Ermenistan Sivilleri Vurdu”

17.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı yetkililer, Gence kentine düzenlenen füze saldırısında en az 12 sivilin hayatını kaybettiğini 40 kişinin yaralandığını bildiriyor

Azerbaycan: “Ermenistan Sivilleri Vurdu”

Azerbaycanlı yetkililer, Gence kentine düzenlenen füze saldırısında en az 12 sivilin hayatını kaybettiğini 40 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Azerbaycan savunma bakanlığı Gence ve Mingeçevir kentlerinin Ermenistan’ın iki farklı noktasından fırlatılan füzelerle vurulduğunu iddia etti.

Azerbaycan resmi kaynakları Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde ülkenin ikinci büyük kenti Gence’ye yapılan füze saldırısında sivillerin yaşadığı en az 20 binanın yıkıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ı “Gence’yi bombalayarak savaş suçu işlemekle” suçladı. Aliyev, “uluslararası toplum Ermenistan’ı cezalandırmazsa biz yaparız” dedi. Azerbaycan ordusunun çatışmalarda asla sivil yerleşim yerlerini hedef almadığını sözlerine ekledi.

Ermenistan savunma bakanlığı Azerbaycan’daki şehirlere füze saldırısı yapıldığı iddiasını yalanlayarak, Bakü yönetimini Dağlık Karabağ’ın en büyük kendi Stepanakert dahil başka bölgelerini bombalamakla suçladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Fransız Liberation gazetesine iddia edilen saldırıları “Ermeni halkına yönelik soykırım girişimi” olarak niteledi ve “imha tehdidi altındaki her millet gibi kendimizi savunmalıyız” dedi.

Türkiye, Azerbaycan’a desteğini Cumartesi günü yaşanan gelişmelerin ardından yineledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter mesajında Ermenistan’ın savaş suçu işlemek ve sivilleri katletmekle suçlayan Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek."

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarda bügüne dek aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.1994 yılındaki ateşkesten bu yana en sert çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ, uluslararası arenada bağımsız olarak tanınmıyor. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma odağı olmaya devam ediyor.

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