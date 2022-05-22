HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında kritik zirve

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında kritik zirve

22.05.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki üçlü toplantı Belçika’nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması ve savaş sonrası durum ele alınacak.

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında kritik zirve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’deki üçlü toplantısı başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

yds

Görüşmede ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1'inci Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan’daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtları konularının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşuda kum fırtınası alarmı! "Evden dışarı çıkmayın"Komşuda kum fırtınası alarmı! "Evden dışarı çıkmayın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki!
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Azerbaycan Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.