Azerbaycan, Ermenistan’a ait 3 İHA’yı imha etti

Azerbaycan ordusu, Tovuz ve Ağdam bölgesi yönünde Ermenistan’a ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönünde 2 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği bildirildi. Ayrıca yerel saatle 10.00 sıralarında Ağdam bölgesi yönündeki Ermenistan’a ait 1 İHA’nın daha Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

