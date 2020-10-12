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Azerbaycan, Ermenistan’a ait 3 İHA’yı imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Tovuz ve Ağdam bölgesi yönünde Ermenistan’a ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönünde 2 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu, Tovuz ve Ağdam bölgesi yönünde Ermenistan’a ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönünde 2 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği bildirildi. Ayrıca yerel saatle 10.00 sıralarında Ağdam bölgesi yönündeki Ermenistan’a ait 1 İHA’nın daha Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

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