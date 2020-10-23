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  4. Azerbaycan, Ermenistan’a ait 4 İHA’yı etkisiz hale getirdi

Azerbaycan, Ermenistan’a ait 4 İHA’yı etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saate 03.00-09.00 arasında Azerbaycan hava sahasında uçuş yapmaya çalışan Ermenistan ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği, diğer 2 İHA’nın ise özel yöntemlerle ele geçirildiği bildirildi.

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