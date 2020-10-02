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Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri aracı ve havan topu mıntıkasını SİHA’larla imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Azerbaycan Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda, Ermenistan’a ait askeri bir aracı ve havan topu mıntıkasını Silahsız İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile vurarak imha etti.Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırılar 6’ncı gününde devam ediyor.

Azerbaycan Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda, Ermenistan’a ait askeri bir aracı ve havan topu mıntıkasını Silahsız İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile vurarak imha etti.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırılar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu cephe hattındaki bölgede Ermenistan’a ait havan topu mıntıkası ile bir askeri aracı Silahlı İnsanız Hava Aracı (SİHA) ile vurarak imha etti. Söz konusu anlara yönelik görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde bir askeri kamyonun ve bir havan topu ateş mıntıkasının vurulduğu görülüyor.

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