Azerbaycan, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri hedefi imha etti

Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda askeri noktayı imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait 3 tank, 1 Grad çok namlulu roketatar sistemi, 1 mühimmat yüklü kamyon, 3 top ve çok sayıda askerin nokta atışıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

