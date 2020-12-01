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Azerbaycan Ermenistan’ın Devrettiği Laçin Bölgesine Girdi

01.12.2020 20:39 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Ermenistan’ın Devrettiği Laçin Bölgesine Girdi

Azerbaycan güçleri, imzalanan ateşkes kapsamında Ermenistan tarafından geri verilen Dağlık Karabağ’ın üç bölgesinden biri olan Laçin’e girdi

Azerbaycan güçleri, imzalanan ateşkes kapsamında Ermenistan tarafından geri verilen Dağlık Karabağ’ın üç bölgesinden biri olan Laçin’e girdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘‘Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından 9 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan ordusu Laçin bölgesine 1 Aralık’ta girdi’’ denildi.

Bakanlık ayrıca Azerbaycan bayrağı taşıyan bir tankın liderlik ettiği tanklı bölüğün görüntülerinin olduğu bir video yayınladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçin bölgesinde kontrolun yeniden sağlanmasının ‘‘tarihi bir zafer’’ olduğunu söyledi. Aliyev, ‘‘Hepimiz bir hayal uğruna yaşadık ve bu hayali gerçekleştirdik. Sahada ve siyasi alanda zafer kazandık ve zafer ülkemiz için yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu dönem kalkınma, güvenlik ve gelişme dönemi olacak’’ dedi.

Azerbaycan, Laçin bölgesinin kontrolunu Ermenistan ile Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından bağımsız iki ülke olma sürecinde 1990’ların başında girdikleri savaşta kaybetmişti.

Laçin bölgesi Ermenistan sınırları ile Dağlık Karabağ’da etnik Ermeniler’e ait bölgeler arasında stratejik bir bağlantı sağlıyordu.

9 Kasım’da Rusya arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşmasıyla Ermenistan yaklaşık 30 yıldır kontrol ettiği, Dağlık Karabağ’ı çevreleyen üç bölge olan Ağdam, Kelbecer ve Laçin’in kontrolunu Azerbaycan’a devretmeyi kabul etmişti. İmzalanan ateşkes Dağlık Karabağ’ın içinde ve civarında 1990’dan bu yana yaşanan en büyük çatışmaları sona erdirmek amacıyla askeri faaliyetleri durdurmayı içeriyor.

Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i ise bundan beş gün sonra terk etmişti.

Ateşkes anlaşması kapsamında yaklaşık 2.000 Rus barış gücü askeri Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ı birbirine bağlayan Laçin Koridoru’nun dahil olduğu bölgeye girdi.

Ateşkes anlaşması ayrıca tarafların ticaret için sınırlarını birbirlerine açmalarını da içeriyor ancak bunun için henüz bir takvim belirlenmedi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeniler, 1994’teki ateşkesle sona eren savaşta Azerbaycan askerlerini ve sivil Azerileri bölgeden çıkartmalarının ardından iç işlerini Ermenistan’dan aldıkları yardımla kendileri idare ediyor.

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