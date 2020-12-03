Azerbaycan, Ermenistan’la arasındaki savaşta verilen şehit sayısını açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan ve 10 Kasım’da imzalanan üçlü anlaşma ile resmi olarak sona eren savaşta 2 bin 783 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı saldırı düzenlemişti. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile sona ermişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, savaşın kayıplar olmadan kazanılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, “Savaşta, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 2 bin 783 askeri hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasındaki 103 askerin kimliğinin DNA analiziyle belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 100’den fazla asker hala kayıp. Onları bulmak ve ailelerini bilgilendirmek için gerekli çalışmalar devam ediyor. Şu anda bin 245 askerin sağlık kurumlarındaki tedavisi devam ediyor. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin ruhları önünde baş eğiyoruz” ifadelerine yer verildi.

