HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan: Gözlem noktasında Türkiye de olacak!

Azerbaycan: Gözlem noktasında Türkiye de olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Ermenistan, Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkes nasıl denetlenecek sorusuna yanıt veren Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva "Gözlem noktasında Türkiye de olacak!" dedi.

Azerbaycan: Gözlem noktasında Türkiye de olacak!

Ermenistan, Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkes nasıl denetlenecek sorusuna yanıt veren Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak.Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.

Dağlık Karabağ savaşı 44 sonra Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan'ın 30 yıllık Karabağ hasreti biterken, Rusya arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva, bundan sonraki süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"GÖZLEM NOKTALARINDA TÜRKİYE'DE OLACAK"

Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5’inci maddesine değinerek,“Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye’de yer alacak.Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin” diye konuştu. Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"ERMENİSTAN 20 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK"

DHA'ya konuşan Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Danimarka hükümeti özür diledi: Yasal dayanağımız yokDanimarka hükümeti özür diledi: Yasal dayanağımız yok
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük
Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük
FDA, Eli Lilly’nin antikor ilacına acil kullanım onayı verdi
FDA, Eli Lilly’nin antikor ilacına acil kullanım onayı verdi
Danimarka hükümeti özür diledi: Yasal dayanağımız yok
Danimarka hükümeti özür diledi: Yasal dayanağımız yok
Koronavirüsü yok eden makine üretildi
Koronavirüsü yok eden makine üretildi
Ermenistan’da sular durulmuyor! Sarkisyan devreye girdi
Ermenistan’da sular durulmuyor! Sarkisyan devreye girdi
Eşinin duş sonrası yaptığını Facebook'tan paylaştı! Binlerce kadın...
Eşinin duş sonrası yaptığını paylaştı! Binlerce kadın...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.