HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan Havayolları: "Dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale var"

Azerbaycan Havayolları: "Dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale var"

27.12.2024 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kalkarak Grozni'ye giderken Kazakistan semalarında düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemeler Rusya'nın uçağı düşürdüğü şüphesini gitgide kuvvetlendirdi. Azerbaycan Havayolları ise düşen uçakla ilgili olarak 'dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale var' açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Havayolları: "Dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale var"

Yaşanan elim kazada uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Kazanın ardından 4 kişinin cansız bedenleri ve 14 yaralı, dün Azerbaycan’a getirilmişti. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere ve yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

AW358462_01

YARDIM TEKLİFİ REDDEDİLDİ, ÖZÜR VE TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı ve gerekli yardımların sağlandığı belirtilerek, “Gerçeğin kabul edilmesini, özür dilenmesini ve gerekli tazminatın ödenmesini talep ediyoruz” denildi.

AW358462_02

"DIŞARIDAN FİZİKSEL VE TEKNİK MÜDAHALE VAR"

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ön incelemeler Kazakistan'da düşen uçağa dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu gösteriyor."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bakü Azerbaycan Kazakistan uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Fatih Terim havaalanında konuştu Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı: Ben hiç geri çekilmem!

Fatih Terim havaalanında konuştu Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı: Ben hiç geri çekilmem!

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

Kuyumcudaki bu görüntüleri izleyen herkes şaşkın: Altın kan döktürdü

Kuyumcudaki bu görüntüleri izleyen herkes şaşkın: Altın kan döktürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.