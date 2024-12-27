Azerbaycan Havayolları: "Dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale var"

Yaşanan elim kazada uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Kazanın ardından 4 kişinin cansız bedenleri ve 14 yaralı, dün Azerbaycan’a getirilmişti. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere ve yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

YARDIM TEKLİFİ REDDEDİLDİ, ÖZÜR VE TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı ve gerekli yardımların sağlandığı belirtilerek, “Gerçeğin kabul edilmesini, özür dilenmesini ve gerekli tazminatın ödenmesini talep ediyoruz” denildi.

"DIŞARIDAN FİZİKSEL VE TEKNİK MÜDAHALE VAR"

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ön incelemeler Kazakistan'da düşen uçağa dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu gösteriyor."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır