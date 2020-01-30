Azerbaycan için rüşvet alan Alman vekillere operasyon

Hristiyan demokrat vekiller, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor.Almanya'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Karin Strenz ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) eski milletvekili Eduard Lintner'in ev ve ofislerine operasyon düzenlendi. Frankfurt Başsavcılığı tarafından Perşembe günü düzenlenen operasyonda Strenz'in Federal Meclis'teki çalışma ofisi ve evinde arama yapıldı. Öte yandan Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Bavyera eyaletlerinin yanı sıra Belçika'da da çeşitli evler, ofisler ve hukuk bürolarında aramalar yapıldığı kaydedildi. Toplam 16 mekanda yapılan operasyon kapsamında başsavcılık, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Belçika makamları mensubu yaklaşık 100 devlet memuru görev aldı. Azerbaycan için lobi ve rüşvet 52 yaşındaki Strenz ve 75 yaşındaki Lintner, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor. Suçlamalar, iki muhafazakar siyasetçinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde sürdürdükleri çalışmalarla ilişkilendiriliyor.

Strenz, AKPM'de Azerbaycan yanlısı bir tutum benimsemek karşılığında en az 22 bin euro rüşvet almış olmakla suçlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı müsteşarı Lintner'e yöneltilen suçlamalarsa daha ağır. Lintner, 2008 ve 2016 yılları arasında Azerbaycan'dan toplam yaklaşık 4 milyon euro rüşvet almakla suçlanıyor. Lintner'in söz konusu rüşvetten payına düşeni aldıktan sonra geri kalanı bir grup diğer AKPM mensubu vekile aktardığı belirtiliyor. Paraların, söz konusu vekillerin medyada Azerbaycan'daki seçimler hakkında olumlu beyanlarda bulunmaları ve ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılması karşıtı ifadeler sarf etmeleri karşılığında aktarıldığı kaydediliyor. Lintner ayrıca Azerbaycan'da bulunan kimliği belirsiz kişilerle işbirliği yaparak ödeme yapılan kişilere rüşvet vermek ve bunun için bizzat rüşvet almakla da suçlanıyor. Lintner vasıtasıyla AKPM'nin Belçikalı ve Azerbaycanlı üyelerinin dernek ve vakıflarına yaklaşık 500 bin euro rüşvet aktığı ifade ediliyor. Üçüncü bir kişi daha var