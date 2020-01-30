HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan için rüşvet alan Alman vekillere operasyon

Azerbaycan için rüşvet alan Alman vekillere operasyon

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Almanya’da Azerbaycan için lobi çalışması yaptıkları belirtilen iki milletvekilinin çalışma ofisi ve evlerine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan için rüşvet alan Alman vekillere operasyon

Hristiyan demokrat vekiller, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor.Almanya'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Karin Strenz ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) eski milletvekili Eduard Lintner'in ev ve ofislerine operasyon düzenlendi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından Perşembe günü düzenlenen operasyonda Strenz'in Federal Meclis'teki çalışma ofisi ve evinde arama yapıldı. Öte yandan Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Bavyera eyaletlerinin yanı sıra Belçika'da da çeşitli evler, ofisler ve hukuk bürolarında aramalar yapıldığı kaydedildi. Toplam 16 mekanda yapılan operasyon kapsamında başsavcılık, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Belçika makamları mensubu yaklaşık 100 devlet memuru görev aldı.

Azerbaycan için lobi ve rüşvet

52 yaşındaki Strenz ve 75 yaşındaki Lintner, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor. Suçlamalar, iki muhafazakar siyasetçinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde sürdürdükleri çalışmalarla ilişkilendiriliyor.

Strenz, AKPM'de Azerbaycan yanlısı bir tutum benimsemek karşılığında en az 22 bin euro rüşvet almış olmakla suçlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı müsteşarı Lintner'e yöneltilen suçlamalarsa daha ağır. Lintner, 2008 ve 2016 yılları arasında Azerbaycan'dan toplam yaklaşık 4 milyon euro rüşvet almakla suçlanıyor. Lintner'in söz konusu rüşvetten payına düşeni aldıktan sonra geri kalanı bir grup diğer AKPM mensubu vekile aktardığı belirtiliyor. Paraların, söz konusu vekillerin medyada Azerbaycan'daki seçimler hakkında olumlu beyanlarda bulunmaları ve ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılması karşıtı ifadeler sarf etmeleri karşılığında aktarıldığı kaydediliyor.

Lintner ayrıca Azerbaycan'da bulunan kimliği belirsiz kişilerle işbirliği yaparak ödeme yapılan kişilere rüşvet vermek ve bunun için bizzat rüşvet almakla da suçlanıyor. Lintner vasıtasıyla AKPM'nin Belçikalı ve Azerbaycanlı üyelerinin dernek ve vakıflarına yaklaşık 500 bin euro rüşvet aktığı ifade ediliyor.

Üçüncü bir kişi daha var

Suçlamalar kapsamında üçüncü bir kişinin adı daha geçiyor. Söz konusu şüpheli, kurmuş olduğu vakıf ve sahibi olduğu hukuk bürosu ve banka hesaplarının, söz konusu rüşvet ödemeleri için kullanılmasına izin vermekle suçlanıyor.

Avrupa Konseyi'nin bağımsız uzmanları, 2018 yılında yayınladıkları raporda Lintner ve Strenz'i yolsuzluğa karışmış olmakla suçlamıştı. Raporda Lintner, Azerbaycan'ın "kilit lobicisi" olarak nitelendirilmişti.

AP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandıEvlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' kararını değiştirdi!

Japon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyordu

Yunanistan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan vekile tepki

Vekil, Türk Bayrağı'nı yırtmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.