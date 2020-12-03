Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi

Azerbaycan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım gününü Zafer Bayramı ilan ettiği kararında değişikliğe gitti. 10 Kasım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün anma günü olduğu dikkate alınarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Zafer Günü'nü 8 Kasım'a çektiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Habertürk Yazarı Prof.Dr. Kürşad Zorlu, Aliyev'in kararına teşekkürlerini ileterek 'Gönlümüzde bir köprü daha kurdunuz' ifadesini kullandı.

Kürşad Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"10 Kasım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün anım günü olduğu dikkate alınarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev’in kararı ile Şuşa’nın Zafer günü 8 Kasım tarihi Karabağ Zafer Günü olarak değiştirilmiştir. Teşekkürler kıymetli Cumhurbaşkanı! Gönlümüzde bir köprü daha kurdunuz."

10 Kasım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün anım günü olduğu dikkate alınarak, Azərbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev’in kararı ile Şuşa’nın Zafer günü 8 Kasım tarihi Karabağ Zafer Günü olarak değiştirilmiştir.



Teşekkürler kıymetli Cumhurbaşkanı!

Gönlümüzde bir köprü daha kurdunuz — Prof.Dr. Kürşad ZORLU (@zorlu77) December 3, 2020



