HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 07:29 | Son Güncelleme

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedilmişti.

Buna göre, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.

17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bittiKonya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Denizli'de 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
Malatya’da huzur uygulamasında PKK terör örgütü mensubu yakalandı
Malatya’da huzur uygulamasında PKK terör örgütü mensubu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.