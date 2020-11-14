Azerbaycan ile Ermenistan arasında ceset değişimi yapıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’ın Şuşa kenti çevresindeki yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının değişimi yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlanmış Rus Barış Güçlerinin arabuluculuğu ve katılımıyla Şuşa şehri yakınlarındaki savaş alanında öldürülen Ermeni askerlerinin cesetlerinin toplanarak Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi. Şuşa civarındaki çatışmalarda hayatını kaybeden 6 Azerbaycanlı askerin naaşlarının da Azerbaycanlı yetkililere teslim edildiği aktarıldı. Söz konusu değişimin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Kasım 2020 tarihli açıklamasının 8. maddesi uyarınca yapıldığı ifade edildi. İki taraf arasındaki değişimden dolayı yetkililerin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya teşekkür ettiği belirtildi.

